Delegacia de Valença fica em 2° lugar no ranking de Pontuação por produção no RJ

Delegacia de Valença fica em segundo lugar no ranking de Pontuação por produção investigativa de Delegacias no Estado do Rio de Janeiro

A delegacia de Valença segue nos orgulhando com as mudanças recentes na administração, após reformas no prédio, prisões em flagrantes e operações para coibir os mais diversos crimes, agora a Delegacia destacou-se na produção investigativa, em um ranking composto de 47 Delegacias, a Unidade de Valença ficou posicionada na segunda posição, alcançando uma das maiores pontuações do Estado em seu grupo de Unidades Policiais. A Pontuação é uma escala criada recentemente que atribui pontos a cada crime solucionada, sendo assim, dentro de seu segmento, delegacias de pequeno porte, são 47 Delegacias em todo o Estado do Rio de Janeiro, e a Delegacia de Valença alcançou a segunda colocação como Delegacia que mais desvenda crimes do Estado!