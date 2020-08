Live do pré-candidato Granato vira projeto de medicina preventiva

Câmara Municipal recebe projeto que beneficiará mulheres

O vereador e pré-candidato a prefeito, Granato, realiza live nesta quarta-feira, 19, com o tema “Saúde da Mulher”. O tema surgiu durante a live “Medicina Preventiva”, realizado há duas semanas, com o intuito de aprofundar melhor a questão no que diz respeito às mulheres.

Mais uma vez Granato contará com as participações da Dra. Sandra Romero Machado, formada pela faculdade de Oriente Santiago de Cuba e que atualmente trabalha na área de terapia holística, ortomolecular clínica, fitoterapia e naturopatia; conta também com o ginecologista e obstetra Reinaldo Hidalgo.

Granato deu entrada na Câmara Municipal em um projeto de Medicina Preventiva em ginecologia e obstetrícia, elaborado em conjunto com Reinaldo Hidalgo.

– O “Programa Municipal de Medicina Preventiva em Ginecologia e Obstetrícia”, tem o objetivo de reduzir e eliminar as gestações de alto risco, as taxas de mortalidade materna – fetais, mediante identificação, prevenção e tratamento de patologias pré-existentes responsáveis por abortamentos habituais, pré-eclâmpsia, diabetes gestacionais, partos prematuros, hemorragias, infecções, complicações fetais e outros similares. Ele torna obrigatório, em todos os Postos de Saúde do Município, de forma permanente, a consulta Pré-Concepcional com orientação às mulheres da comunidade em idade fértil, sobre sua condição física e constatação de doenças pré-existentes tais como obesidade, diabetes, infecção urinária de repetição, HIV, Sífilis, toxoplasmose, distúrbios de coagulação, antifosfolipídio, tuberculose, nefropatia, cardiopatas e outras da mesma natureza, explica o vereador.

Para que as unidades possam realizar este atendimento, o Município equipará e instrumentalizará os Postos de Saúde dos Bairros com especialistas treinados em conduzir o Programa e encaminhar os exames definidos como necessários, além de estabelecer um programa de Orientação e Acolhimento de casos de gravidez capazes de gerar possíveis dificuldades gestacionais.

Nas salas especiais a serem montadas, também poderão ser atendidas mulheres vítimas de Agressões, Assédio ou Estrupo, mediante rígido sigilo e encaminhamento às autoridades policiais ou judiciárias, caso necessário.

Trata – se de tornar obrigatória em todos os Postos de Saúde à consulta pré-concepcional com atenção às patologias pré-existentes, responsáveis por abortamentos habituais, pré-eclampsia, diabetes gestacional, partos prematuros, aumento da mortalidade, morbidades materno – fetais, internações graves de gestantes e direcionamento de bebês em UTI neonatal. É um projeto para resguardar vidas, reconhecendo o atual estado de coisas e de casos graves no cenário adverso da obstetrícia, onde profissionais se desdobram nos hospitais para salvar vidas de parturientes e de bebês, com óbitos em condições altamente adversas.

Além desse resultado em saúde, poupando vidas, obtém – se uma economia de recursos com isso, em gastos com saúde, da ordem de até 17%, salienta.

A próxima live, que acontecerá dia 19, trará informações e dados importantes sobre a saúde da mulher. Estará no ar a partir das 19 horas, na página do Granato no Facebook: @granatowashington.