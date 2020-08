Mais de mil pessoas já passaram por testes da Covid-19 em Porto Real

O município de Porto Real alcançou na segunda, 17, a marca de 1.092 testes realizados para Covid-19, sendo eles do tipo rápido (coleta de sangue) ou o RT-PCR, realizado através do cotonete swab. Ao realizar a comparação do total com o número de habitantes de Porto Real, 19.683 pessoas (IBGE – 2019), esse índice é o equivalente a cerca de 5,54% da população. Segundo dados do Ministério da Saúde, em julho, no Brasil, foram realizados 1,3 testes para cada pessoa com teste positivo para Covid-19. Em Porto Real o número de testados é quase três vezes maior que a média nacional, chegando a 3,1 testes por cada pessoa confirmada.

Conforme os dados da Secretaria, até a data citada, 329 pessoas apresentaram resultados positivos e 763 negativos. Estão curadas 238 pessoas e 12 foram a óbito. Há 144 casos em análise, sendo dois internados e 142 em isolamento domiciliar. A SMS ressaltou ainda que os testes são realizados através do Centro de Triagem de Covid-19 e priorizam os critérios estabelecidos através do Ministério da Saúde. Dentre esses critérios está que o paciente deve estar no nono dia de sintoma.

Desde o dia 5 de agosto, com a criação do Centro de Triagem de Covid-19, foram atendidos 247 pacientes. Também foram realizados 157 testes rápidos e 20 coletas por cotonete swab (125 negativos e 32 positivos).