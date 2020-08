Polícia Militar prende homem com arma no bairro Paraíso de Cima

Policiais militares prenderam no final da tarde de segunda-feira, um homem, de 41, por porte ilegal de arma de uso restrito, na Rua T, no bairro Paraíso de Baixo, em Barra Mansa. Foram apreendidos uma pistola, três carregadores e 49 munições calibre 9mm. Os policiais foram à residência depois de serem procurados, na delegacia de Barra Mansa, onde registravam outra ocorrência, por outro homem, também de 41 anos e morador da mesma rua.

Ele contou aos policiais que estava sendo ameaçado de morte e apresentou aos agentes um vídeo em que o suspeito portava uma arma de fogo. Os Policiais militares seguiram para o endereço e foram recebidos pelo suspeito, que admitiu a posse da arma, guardada em seu quarto. A arma foi apreendida e homem apresentado na delegacia de Barra Mansa, onde ficou preso com base no Estatuto do Desarmamento.