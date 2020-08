Policial Militar é ferido em troca de tiros com suspeitos no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda

Um sargento da polícia militar ficou ferido e dois homens foram baleados na noite desta terça-feira, por volta da 21horas, numa troca de tiros ocorrida no final da Rua Aurora Bezerra, nas proximidades da Luclaplast, na descida do Viaduto Castelo Branco, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

O policial militar foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital São João Batista. Um dos suspeitos feridos, ainda de capacete, foi socorrido para o mesmo hospital.

O outro baleado foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista. Ele está sob custódia e não corre risco de vida. Policiais conseguiram apreender uma pistola 9mm. Ele foi levado à Delegacia de Polícia de Volta Redonda.