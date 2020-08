PRF flagra motocicleta adulterada na BR-393, em Barra do Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram na noite de segunda-feira um homem de, 38 anos, conduzindo uma moto Honda PCX 150, com placa de São Paulo-SP (cinza) com marcas de adulteração no motor e chassis no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Pirai.

O condutor da moto não portava documentos. Ao ser indagado, o condutor disse que comprou a moto pelo site OLX por R$ 4mil, em Volta Redonda. O vendedor foi identificado pelo condutor e fará parte da investigação da Polícia Civil. Não foi possível identificar o número correto do motor e chassis. Diante dos fatos, motocicleta e o condutor foram conduzidos para a 88° Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.

A motocicleta será submetida a uma perícia técnica e investigação de sua procedência para outros possíveis enquadramentos criminais.