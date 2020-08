Acidente envolve moto e caminhonete na Dutra, em Resende

Uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta por volta da 11h30mn, desta terça-feira, deixou o condutor da moto Honda/CG 150 TITAN ESD, com placa do município de São Paulo, com ferimentos, no km 309, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro São Caetano, em Resende.

A moto bateu na traseira da caminhonete (Resende). O motociclista foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência. O condutor da caminhonete nada sofreu.

A caminhonete foi liberada, mas a motocicleta foi removida para o pátio da PRF, em Floriano, por falta de um responsável pelo veículo, já que o motociclista foi hospitalizado.