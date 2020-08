Delegacia de Polícia de Valença é a segunda no estado em resultados

A Delegacia de Polícia de Valença vem se destacando em resultados e alcançou neste período o segundo lugar no Estado do Rio. A nova metodologia empregada recentemente tem sido um fator importante para o desenvolvimento e eficiência do trabalho.

Outro fator importante foi a reforma no prédio que se encontrava em situação precária. Prisões em flagrantes, operações para coibir os mais diversos crimes, tudo isso vem contribuindo para a subida no ranking estadual. A produção investigativa contribuiu muito para o sucesso da atual gestão.

A pontuação é uma escala criada recentemente que atribui pontos a cada crime solucionado. Valença conseguiu uma pontuação importante, que vai dar mais motivação para os provisionais que estão realizando um excelente trabalho. A primeira colocação ficou a 121ª DP da Pavuna.