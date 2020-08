Justiça suspende sessão desta quarta-feira que julgaria cassação do vereador Paulinho do Raio X

O Juiz da 4ª Vara Civil de Volta Redonda, Dr. Roberto Henrique dos Reis, mandou suspender a sessão que estava marcada para esta quarta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal de Volta Redonda, onde seria julgado a cassação do vereador Paulinho do Raio X.

O requerimento de liminar em Mandado de Segurança visa para que Paulinho do Raio X tenha acesso a documentos solicitados por sua defesa à comissão processante da Casa e que a mesma disse não possuir por se tratar de investigação criminal.

Abaixo a decisão da Justiça

Decisão Descrição: Trata-se de requerimento de liminar em Mandado de Segurança, visando a suspensão da sessão de julgamento do Impetrante, agendada para o próximo dia vinte de agosto de 2020, até o julgamento do mérito do presente mandamus. Verifico da análise detida dos autos que a prova documental juntada pelo Impetrante demonstra satisfatoriamente o direito líquido e certo, uma vez que apesar de louvável a atitude da Autoridade Coatora de dar uma resposta célere à população de Volta Redonda, quando um dos seus, aparentemente, comete ato contrário aos princípios que regem a vida pública, não é possível suprimir o direito à ampla defesa, até mesmo para se evitar futura anulação de todo o procedimento. A pretensão do Impetrante, no entanto, de ver o processo suspenso até decisão final do Mandado de Segurança visa nitidamente protelar a decisão da Comissão e não será deferida, pois o correto é o deferimento até que a prova suprimida seja produzida, o que permitirá que o processo prossiga com relativa celeridade e o Poder Judiciário, no que depender de mim, não será utilizado para atrasar a atuação da Câmara Municipal de Volta Redonda em prol de sua população.

A não realização da diligência mencionada na petição inicial viola, assim, o direito à ampla defesa do Impetrante, direito este garantido pela Constituição Federal de 1988 e aqui aplica-se a Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais, o que se aplica, por óbvio em todos os procedimentos, quer judiciais, quer administrativos. Assim, defiro o requerimento de liminar da ordem e determino que a Autoridade coatora, suspenda a sessão de julgamento do Impetrante, agendada para o dia 20/08/2020, até que a diligência por ele requerida seja atendida, ou prove-se a impossibilidade de ser atendida. Superada essa questão poderá a CMVR designar nova sessão de julgamento. Intime-se a Autoridade Coatora, por OJA de plantão e a notifique, bem como seu órgão de representação para que prestem informações, no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações, ou não, no prazo acima assinalado, ao Ministério Público.