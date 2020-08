Mantida a sessão que impedia Câmara de votar a cassação de Paulinho do Raio-X

O presidente da Comissão Processante (CP) da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, Sidney Dinho (Patriotas), esteve reunido na tarde desta quarta-feira, com o Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, que havia suspendido a sessão desta quinta-feira, para tratar da cassação do mandato do vereador Paulinho do Raio X.

Dinho apresentou toda a documentação ao Juiz e a liminar anteriormente concedida foi revogada. O magistrado afirmou que sua decisão anterior se baseou na alegação de que o parlamentar não estaria tendo direito à ampla defesa.

O presidente da Câmara de Vereadores, Nilton Alves de Farias, o Neném, foi intimada a dar prosseguimento ao processo e a sessão está confirmada para às 14 horas, desta quinta-feira.