Policial militar morre em acidente em Paraty

O policial militar Wellington Félix de Souza, de 44 anos, morreu nesta terça-feira, ao ser atropelado por um colega de farda quando pedalava sua bicicleta na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no local conhecido como Sertão do Iriri, em Angra dos Reis.

Wellington estava atravessando a pista quando foi atingido pelo veículo. A vítima morreu na hora. O policial era lotado no 33º BPM e dava expediente no Fórum de Paraty. Praticante do ciclismo Welllington postou em sua rede social, uma foto com a mensagem: “Fazendo o que gosto. Pedalar é me superar a cada dia. Cada nascer do sol é uma dádiva de Deus. Seja vc a mudança que vc quer no mundo. Bom dia”. Foto: Redes sociais