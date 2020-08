Policias Civil e Militar apreendem dois fuzis e grande quantidade de drogas em Volta Redonda

Uma operação que contou com policiais civis, militares e com apoio da Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) nesta terça-feira, culminou na apreensão de dois fuzis e mais de 26 quilos de drogas no bairro Roma, em Volta Redonda.

Segundo o delegado-titular da 93ª DP, Victor Tuttman, existem duas largas organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas que estão atuando em Volta Redonda.

– Duas organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas atuam em Volta Redonda. Há meses, essas quadrilhas rivais aumentaram seus investimentos em armas de fogo de grosso calibre, visando alcançar o controle de territórios que lhes sirvam de bases operacionais. Há poucas semanas, uma dessas quadrilhas difundiu, em redes sociais, material videográfico que mostrava a posse de 6 (seis) fuzis, com a intenção de dissuadir o bando rival e intimidar os agentes da lei, comentou o delegado.

Foram apreendidos dois fuzis e munições diversas, carregadores, cerca de seis quilos de cocaína, 20 (vinte) quilos de maconha, um veículo utilizado no tráfico interestadual de drogas e um suspeito que guardava drogas, foi preso. Dois jacarés foram encontrados no local.

As Polícias Civil e Militar solicitam a colaboração de todos para tornarmos Volta Redonda uma cidade mais segura.