Prefeitura de Volta Redonda realiza mais de mil sanitizações durante a pandemia

Uma das primeiras ações de combate e prevenção à Covid-19 implantada em Volta Redonda foi a sanitização e higienização dos espaços públicos e locais de maior circulação de pessoas. O serviço acontece diariamente e já foram realizadas mais de mil ações em diversos pontos da cidade. Nesta quarta-feira, dia 19, foram sanitizados o Hospital de Campanha; o Hospital São João Batista e o anexo do UniFOA; e o Hospital do Retiro.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, comentou que o serviço já virou rotina. “A pandemia fez com que nós ficássemos mais alertas em relação a higienização. Mesmo com a orientação do isolamento social, alguns espaços precisam continuar funcionando e, por isso, as higienizações são constantes na cidade”, disse.

Semanalmente, são feitas uma média de 80 sanitizações e o serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus. Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente.

O serviço já foi realizado nos principais pontos comerciais de Volta Redonda, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, Hospital do Idoso, Hospital de Campanha, Centro Municipal de Saúde, entre outros.

