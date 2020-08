PRF apreende rádio transceptor na BR-393, em Barra do Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da manhã desta quarta-feira, por volta das 7h40min, um Rádio Transceptor modelo Voyager VR9000 MK II sem número de série, durante a abordagem do caminhão Mercedes Benz, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Segundo policiais rodoviários federais, o aparelho não estava licenciado e pode ser usado também por criminosos em sequestros, escolta de carregamentos de armas e drogas e outros crimes.

Baldini, policial rodoviário federal informou que esse tipo de aparelho não é proibido quando legalizado. “Sua instalação não é proibida, porém a legislação vigente determina que esteja devidamente registrados e legalizados perante os órgãos competentes (Anatel). A utilização desse tipo de aparelho, sem a devida licença, constituiu crime punível com pena de detenção de um a dois anos”, orientou o policial.

O equipamento foi apreendido para ser encaminhado ao juizado competente. Segundo informou a PRF esse tipo de fiscalização está sendo intensificado no combate a criminalidade.