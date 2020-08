PRF flagra carreta adulterada na Dutra, em Floriano

Policiais rodoviários federais (PRF) pararam na tarde desta terça-feira, por volta das 14h30min, uma carreta com placa de Santa Catarina, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante inspeção no conjunto veicular, não foram identificadas irregularidades no cavalo-trator, mas, o semirreboque que constava como do fabricante Guerra na verdade apresentava características do fabricante Randon, sendo verificado que a numeração original do chassi havia sido suprimida, tendo sido realizada outra marcação de forma irregular com indícios de adulteração.

Diante das constatações, o condutor da carreta foi detido e a ocorrência encaminhada para a 89ª DP de Resende, por adulteração de sinal identificador de veículo, para as providências cabíveis.