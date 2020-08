PRF prende motorista com caminhonete com registro de furto na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam o condutor de uma caminhonete Mitsubishi/L200 TRITON, cor branca (São Paulo), no início da madrugada desta quarta-feira, por volta de 00h00 durante fiscalização de combate ao crime, na altura do km 319, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante fiscalização, os policiais observaram que o Certificado de Registro Licenciamento de Veículos (CRLV) apresentava indícios de falsificação. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa na caminhonete foi verificado que vários sinais identificadores estavam adulterados, confirmando ser um clone.

Os agentes conseguiram descobrir qual era o veículo original de mesma marca/modelo/cor, mas com emplacamento no Rio de Janeiro, com registro de furto no mesmo município em 08 de maio de 2020.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao condutor, de 40 anos, pelo crime de receptação de veículo furtado e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia para os procedimentos de praxe e registro da recuperação da caminhonete.

Foi feito contato com o proprietário do veículo que ficou muito grato e feliz com a recuperação, pois não tinha seguro e achava que nunca mais iria encontrar a caminhonete.