Unidades de saúde são sanitizadas contra coronavírus em Volta Redonda

Ação é realizada diariamente como estratégia de combate ao novo coronavírus

A Prefeitura de Volta Redonda realizou, nesta terça-feira, dia 18, mais uma sanitização na cidade. Cais Conforto; Centro de Ambulâncias, na Ilha São João; e nas UBSFs dos bairros 249, Vila Mury, Água Limpa e Roma I e II receberam o serviço.

A ação acontece de forma ininterrupta em toda a cidade e abrange, além das unidades de saúde, vias e espaços públicos. A sanitização prioriza os locais de maior circulação de pessoas como pontos de ônibus, acessos a agências bancárias e farmácias.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, frisou que a sanitização é realizada todos os dias em pontos estratégicos de comum aglomeração de acordo com um cronograma preestabelecido. “Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente”, comentou.

As sanitizações também aconteceram no pavilhão da Ilha São João e locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.