VR: Nova estratégia de fiscalização às medidas de prevenção à Covid-19 

Guarda Municipal atua nos cinco principais centros comerciais do município e fiscais da Secretaria de Fazenda e agentes da Secretaria de Segurança fazem rondas diárias_

A nova estratégia implantada pela Prefeitura de Volta Redonda para fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19 pelas atividades econômicas completa uma semana nesta quarta-feira, dia 19. O deslocamento da Guarda Municipal, que desde março atuava nos acessos a Volta Redonda controlando a entrada de veículos na cidade, para os principais centros comerciais do município surtiu resultados positivos. A ronda diária feita pelos os fiscais da Secretaria de Fazenda (SMF) e agentes da Secretaria de Segurança (Sesp) tem notado diminuição significativa no número de infrações por parte da população e comerciantes.

O diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, afirmou que a flexibilização total das atividades econômicas fez com que o foco da fiscalização voltasse, principalmente, para o uso de máscaras, o distanciamento social – são proibidas as aglomerações – e a disponibilização de álcool gel. “Acreditamos que a presença da Guarda Municipal, que além de fiscalizar faz um trabalho educativo, orientando a população, tem contribuído para que todos vejam a necessidade de se adaptar ao novo normal”, disse.

Ele ressaltou que, mesmo observando que as pessoas estão cumprindo seu papel na prevenção do contágio pelo novo coronavírus, a ação de fiscalização segue diária em Volta Redonda. “Diminuir a circulação do vírus e manter a capacidade de atendimento na Rede de Saúde é o objetivo”, falou Wagner, lembrando que, além dos centros comerciais, a força-tarefa atua de acordo com as denúncias da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e intensifica as rondas em bares no período noturno nos fins de semana.

Os guardas municipais estão divididos em cinco pontos base que ficam na Vila Santa Cecília, na rotatória da Praça Brasil; na Avenida Amaral Peixoto, embaixo do viaduto Heitor Leite Franco; no Aterrado, no cruzamento da Avenida Paulo de Frontin com a Rua Luiz Alves Pereira; no Retiro, na Avenida Sávio Gama, altura da Avenida Waldir Sobreira Pires; e no Santo Agostinho, na Rua Jaime Martins, próximo ao posto da Polícia Militar.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Dalessandro de Assis, os pontos base têm de três a cinco agentes em cada base. “Além de orientar a população e os comerciantes sobre as medidas contra a Covid-19, foram ampliadas as fiscalizações nas ações de ambulantes ilegais e no trânsito, já que a flexibilização do comércio também fez aumentar a circulação de veículos”, afirmou.