Um acidente envolvendo dois carros na manhã desta quinta-feira deixou duas pessoas feridas, na RJ-173, em uma curva nas proximidades do Portal da Serrinha do Alambari, ligação Resende ao distrito de Visconde de Mauá, em Resende.

As vítimas estavam no veículo que ficou atravessada na pista. O outro motorista não ficou ferido. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital de Emergência, em Resende.