Adolescente é apreendido com arma em Volta Redonda

Um adolescente de 17 anos, foi apreendido por porte ilegal de arma, na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Ele foi flagrado com uma pistola calibre .40, com carregador e oito munições, na quarta-feira (19).

Os policiais militares tinham chegado ao PPC (Posto de Policiamento Comunitário) do bairro, quando notaram a presença do adolescente em um escadão, onde normalmente ficam os traficantes de drogas. Durante a abordagem, a arma foi encontrada com o suspeito. (foto: Polícia Militar)