Ciúme faz homem esfaquear cinco pessoas em Angra dos Reis

Um homem, de 30 anos, que estava em um bar com quatro amigos perdeu a cabeça quando percebeu que um jovem, de 21 anos, sentado em outra mesa, estava flertando com sua namorada. O caso aconteceu em um bar da Avenida dos Trabalhadores, no bairro Verolme, em Angra dos Reis.

Desconfiado com a suposta traição, ele decidiu tirar satisfações e portando uma faca feriu a namorada, de 21 anos, o que gerou confusão generalizada. Ele feriu outras pessoas, inclusive as que estavam com ele. Seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital da Japuíba, com ferimentos provocados por facadas. A namorada com ferimentos graves continuava no hospital.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o homem, que tentava fugir. Ele foi preso e vai responder por tentativa de homicídio. O homem que se sentiu traído estava bastante ferido e ensanguentado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o agressor para o Hospital Geral da Japuíba. Ele vai responder por tentativa de homicídio, assim que deixar o hospital. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis.