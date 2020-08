Colisão deixa três feridos na Rodovia Lúcio Meira, em Barra do Piraí

Uma colisão envolvendo um Astra (cinza) de Barra do Piraí e um VW Polo vermelho (Piraí) na manhã desta quinta-feira, deixou feridos, por volta das 8 horas, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), antes da praça do pedágio, em Barra do Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está informando que há pelo menos três pessoas feridas que foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra do Piraí. Segundo os policiais rodoviários federais, no momento não estava chovendo, mas a pista estava molhada. O congestionamento está em três quilômetros.