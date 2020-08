Força tarefa notifica escolinha de futebol no bairro Rústico

Fiscalização aconteceu nesta quinta-feira, dia 20, através de denúncia

A equipe de fiscalização da prefeitura de Volta Redonda segue com as rondas e atendimentos de denúncias na cidade. Nesta quinta-feira, dia 20, através de uma denúncia a força-tarefa fez a autuação de uma escolinha de futebol irregular, no bairro Rústico, que estava gerando aglomeração, o que é proibido na cidade como uma das medidas de prevenção ao Coronavírus. No local havia cerca de 30 crianças em atividade no campo, além de pais e adultos acompanhando o treino de futebol na arquibancada.

De acordo com o diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, o responsável pela escola ficou que apresentar um plano de ação de como poderia ser realizada as atividades sem que fosse gerada a aglomeração dos alunos. Também foi solicitado que o responsável fosse à Prefeitura para apresentar as documentações necessárias para funcionamento da escolinha particular, já que no ato da fiscalização o mesmo não apresentou alvará.

“Nós fomos até local atender a uma denúncia de aglomeração, que foi confirmada. O responsável pelo local se comprometeu a vir até nós para buscar uma forma segura de manter as atividades”, contou Wagner.

As informações também foram encaminhadas ao Conselho Regional de Educação Física com o objetivo de que o órgão apure a qualificação do profissional responsável pela escolinha, a fim de averiguar se o mesmo possui os requisitos para o exercício da prática de desenvolvimento esportivo de alto rendimento com crianças e adolescentes.

Durante o dia as fiscalizações também fizeram a apreensão de mercadoria de ambulantes que estão atuam irregularmente na cidade. As atividades da fiscalização seguem rotineiramente através de rondas pelos centros comercias, incluindo aos finais de semana. Secom VR, com fotos de Felipe Carvalho