Uma mulher foi presa na quarta-feira, ao fazer uma visita ao marido que estava preso por tráfico de drogas, na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Com um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Miracema, no Noroeste do Rio, por furto, a mulher foi surpreendida ao receber voz de prisão.

A mulher ficou presa na delegacia de Volta Redonda pelo crime de furto.