PF inaugura novo Posto de Emissão de Passaportes e Registro de Estrangeiros em Volta Redonda

A Polícia Federal inaugurou na manhã desta quinta-feira, 20/08, o novo Posto de Emissão de Passaportes (PEP) e Setor de Registro de Estrangeiros (SRE) situado no Shopping Park Sul em Volta Redonda. No local, serão prestados os serviços de emissão e entrega de passaportes, bem como de atendimento aos estrangeiros que antes eram realizados na sede da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda.

A mudança proporcionará mais conforto e comodidade à população, além de eficiência nos serviços pois serão prestados em ambiente totalmente adequado para o atendimento ao público.

O primeiro passo para quem pretende solicitar a emissão de seu passaporte é acessar o site www.pf.gov.br onde o interessado encontrará todas as informações necessárias para tal.

No próprio site será feito o preenchimento dos formulários, a emissão da GRU (Guia de Recolhimento da União) para pagamento e o agendamento para um dos postos de preferência do requerente.

Vale lembrar que a partir de hoje, o posto situado na Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda está sendo desativado e todas as demandas referentes à emissão, entrega de passaportes e serviços a estrangeiros serão realizados no novo posto.

O evento contou com a presença do Superintendente Regional da PF no Rio de Janeiro, Tácio Muzzi, e na ocasião, o Chefe da Delegacia em Volta Redonda, Pedro Paulo Simão, aproveitou para renovar o passaporte e inaugurou as emissões do novo posto. Todo o procedimento demorou menos de 5 minutos.

O Posto atenderá a população de 16 municípios da Região Sul Fluminense, de segunda a sexta-feira no horário de 12 às 18 horas, respeitando as restrições impostas pela Pandemia COVID-19.

O Shopping Park Sul fica situado na Rodovia dos Metalúrgicos, nº 1189, Bairro São Geraldo, Volta Redonda/RJ e os horários de atendimento ao público também estão presentes no site www.pf.gov.br .