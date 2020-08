PRF flagra caminhão com documento falso na BR-393, em Barra do Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram um caminhão Ford/F4000, com placa de Palmas (TO) no início da tarde desta quinta-feira, por volta das 12h40min, no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí.

Durante fiscalização, os policiais rodoviários federais solicitaram ao motorista, de 31 anos, a documentação do veículo. Ele apresentou a CRLV com licenciamento atualizado em 2019.

Consultando os sistemas, os agentes verificaram que o último licenciamento do veículo ocorreu em “2016” em Palmas (TO), o que foi confirmado junto ao Detran (TO) e o CRLV apresentado não possuía registro nos sistemas.

Ao ser indagado, o condutor informou que se deslocava de Sapucaia (RJ) para Itatiaia (RJ). Sobre a aquisição do veículo, apresentou versões contraditórias, o que levantou mais suspeitas da equipe.

Diante dos fatos o condutor ileso e o passageiro de 35 anos que estava no veículo, foram encaminhados para a 88 DP de Barra do Piraí, para os procedimentos. A princípio o condutor irá responder por uso de documento falso. Após autuação o veículo foi apreendido e recolhido ao pátio PRF.