PRF prende homem com mandado de prisão que se identificou como pastor, na Via Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 17h30min, um passageiro de um ônibus fretado que seguia de São Gonçalo para São Paulo, no km 299, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

A equipe da 7ª Delegacia da PRF abordou o ônibus e durante verificação dos passageiros descobriu que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça contra um homem, de 41 anos, pelo crime de tortura expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 9 de março de 2020, com validade até 10 de dezembro de 2031.

O acusado recebeu voz de prisão e a ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia, de Resende para o cumprimento da prisão. O homem teria espancado o seu filho, de 12 anos, a pauladas, no ano de 2012, quase matando a criança.

Sobre o espancamento o homem disse que é pastor e estava corrigindo o filho.