Publicitário do Sul Fluminense ganha bolsa de estudo na Itália

Rafael Braga venceu o Concurso Selo Embaixada Italiana

Quem nunca pensou em ganhar uma bolsa de estudo no exterior? Esse sempre foi um desejo do publicitário Rafael Braga, 36, que em breve será realizado. Natural de Brasília, mas criado em Volta Redonda e sócio da agência Dupla Criativa, Braga é vencedor do Concurso Selo Embaixada Italiana e receberá como prêmio uma bolsa de estudo no IED Itália (Instituto Europeo di Design), com direito a passagens aéreas inclusas.

Promovido pelo IED Rio em parceria com o órgão do país europeu de novembro de 2019 a março de 2020, o concurso teve como objetivo propor a criação de um selo/timbre da Embaixada Italiana, consolidando sua marca em todas as suas sedes pelo Brasil. Quando ficou sabendo do concurso cultural, o publicitário viu a chance de realizar o seu desejo. “Sempre tive vontade de estudar no IED, mas nunca tive oportunidade. Foi aí que decidi me inscrever e, no final, tive a surpresa de conquistar o prêmio”, comemora Braga.

A escolha do selo da Embaixada Italiana começou por meio de uma votação pública, realizada de 05 a 25 de fevereiro deste ano, no perfil @italia_logorelazionaleda no Instagram. O publicitário concorreu com designers de todo país. Ao final desta etapa, os cinco projetos mais votados pelo público foram avaliados por uma comissão julgadora de professores e mestres do IED e da Embaixada Italiana para definir o vencedor.

Devido à pandemia do novo coronavírus, ainda não há data prevista para o vencedor embarcar para a Itália, mas as malas já estão cheias de expectativas. “Acredito que será uma grande experiência. Quero me aperfeiçoar profissionalmente, conhecer uma nova cultura e trazer na bagagem todo o aprendizado adquirido no IED Itália para compartilhar com os meus amigos e profissionais de comunicação”, finaliza Braga.

Todos os detalhes do projeto vencedor podem ser conferidos no perfil @italia_logorelazionaleda.

Mais um pouco sobre o publicitário – Formado em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário de Barra Mansa e pós-graduado em Comunicação Empresarial pela Faculdade Cândido Mendes/RJ, Rafael Braga também é empresário. Há seis anos atua à frente da agência Dupla Criativa, especializada em criação de marcas, design gráfico, redes sociais, assessoria de imprensa, marketing e produção de eventos, que conta com clientes na região Sul Fluminense e em outros estados.