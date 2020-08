Samuca vai desmobilizar o Hospital de Campanha

O prefeito Samuca Silva, participando mais uma vez das redes sociais anunciou nesta quinta-feira, que vai desmobilizar até setembro o Hospital de Campanha, montado no Estádio Raulino de Oliveira.

Segundo Samuca, vai vencer o prazo dos contratos e a prefeitura já apresentou em reunião com o Ministério Público uma proposta. O chefe do executivo disse que a rede do município é capaz de sustentar os pacientes. “É uma forma bem transparente e estamos anunciando para a cidade a intenção do município”, disse Samuca.