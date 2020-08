Barra Mansa tem mais 7 mortes por coronavírus

A Secretaria de Saúde, de Barra Mansa divulgou nesta sexta-feira, o número de mortos, infectados e recuperados por coronavírus, na cidade. Agora são sete mortos pela doença e Barra Mansa chega a 90 mortos por Covid-19.

A prefeitura informou que outras 21 mortes estão sob investigação. Segundo o governo municipal, a cidade tem 2.342 casos confirmados – sendo 10 internados -, dos quais 1.941 estão recuperados.

Barra Mansa tem 44 casos suspeitos, com os pacientes aguardando apenas o resultado do exame para ver se está ou não com Covid-19. Destes, 22 estão hospitalizados.