Fábricas de pneus são interditadas em Barra do Piraí e Volta Redonda

Duas fábricas de pneus foram interditadas pela Polícia Civil na quinta-feira, uma no bairro Cerâmica União em Barra do Piraí e outra no bairro São Luiz, em Volta Redonda. Segundo o delegado Victor Tuttman, os empresários estariam sendo produzidos e comercializados ilegalmente.

Um empresário foi preso e vai responder por contrafação (reprodução não autorizada de algo protegido por direito autoral); crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo; e produção e comercialização de produto nocivo à saúde humana.

De acordo com um comunicado divulgado pela Polícia Civil, pneus de má qualidade – que podem causar acidentes de trânsito – eram produzidos em desacordo com as normas reguladoras, colocando em risco a vida de motoristas e pedestres. Os pneus, ainda segundo o delegado, eram vendidos a preços muito abaixo do mercado.

A operação movimentou 15 policiais despachados para as duas fábricas e a loja. Uma grande quantidade de pneus foi apreendida.