Funcionários dos Correios fazem manifestação em Volta Redonda

Os funcionários dos Correios da Região do Sul do Estado, fizeram uma carreata em protesto contra o governo federal que defende a privatização dos Correios. Segundo o movimento, a mobilização é contra o corte de direitos. Segundo informações da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a proposta pretende cortar cerca de 70 cláusulas do acordo coletivo em vigência.

Na região, os manifestantes saíram do bairro Aterrado, passaram pelo bairro Retiro, acessaram a Avenida Ceará, passaram pela Avenida Paulista, Beira-Rio, Ponte Alta, Conforto, Getúlio Vargas, Amaral Peixoto e retornaram para a agência do Aterrado (atrás da faculdade).