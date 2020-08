Homem morre em confronto com policiais em Paraty

Um homem, identificado como sendo “Branquinho”, de 18 anos, foi morto e outros oito foram detidos nesta sexta-feira, em confronto com policiais militares e civis, no bairro Condado, em Paraty. Segundo policiais, menores de idade também foram aprendidos. Os agentes apreenderam drogas e revólver. No total foram apreendidos 317 pinos de cocaína, 73 tiras de maconha, dois rádios de comunicação, um revólver calibre 38 com numeração raspada e oito munições, uma motocicleta e R$ 132.

Segundo os policiais, ele era oriundo do complexo da Penha, no Rio. De acordo com o registro da ocorrência, ele levou um tiro de fuzil no Morro São José ao apontar a arma apreendida para os policiais. Os detidos têm 18, 20 (dois deles), 27 (outros dois). Outro não teve a idade confirmada. Os adolescentes apreendidos têm 15 e 17 anos.