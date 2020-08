Paulinho do Raio X é cassado por unanimidade na Câmara de Vereadores

O vereador Paulo Cesar de Oliveira, o Paulinho do Raio X, foi cassado na sessão realizada na sexta-feira, na Câmara de Vereadores, por 19 votos a 0, por falta de decoro parlamentar e improbidade administrativa. A votação foi nominal e todos os presentes votaram a favor da cassação.

Antes de iniciar a votação, o presidente da Câmara de Vereadores, Nilton Alves de Farias, o Neném, solicitou que Rodrigo Furtado deixasse sua cadeira para que o seu suplente assumisse a cadeira, o vereador Francisco Chaves das Chagas.

O vereador Rodrigo Furtado, como autor da denúncia não podia votar. Ao final da votação, o Neném pediu para que o vereador Rodrigo Furtado voltasse a assumir a cadeira.

A defesa do vereador afastado e o próprio vereador, autorizados pela Justiça a comparecer à sessão, estiveram ausentes.

– Quero deixar bem claro que enviamos um Whatsapp e um e-mail para o vereador que não respondeu o convite para participar da sessão. Estivemos também na casa dele por duas ou três oportunidades, mas ele não foi encontrado – destacou o presidente do Legislativo.

Críticas

Os vereadores Neném, Washington Granato e Carlinhos Santana teceram várias críticas ao prefeito Samuca Silva. O presidente casa, Neném disse que Samuca usou o seu nome indevidamente. “Ele tentou me envolver no caso do Paulinho do Raio X. Ele conversava com o Paulinho e num determinado momento da conversa citou o meu nome dizendo que eu tinha ligado e que a ligação tinha caído. Eu não liguei para ele. Não converso com ele há muito tempo.”, disparou o presidente da Câmara.