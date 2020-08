Polícia Militar prende homem que ateou fogo em mulher em Resende

Um homem, de 36 anos, foi preso nesta sexta-feira, após uma tentativa de feminicídio contra a sua mulher, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Segundo a Polícia Civil, o homem jogou gasolina e ateou fogo na mulher, de 19 anos, no último dia 15, na residência do casal que fica no mesmo bairro onde o suspeito foi preso, após uma briga.

Na ocasião do crime, ele cometeu o ato criminoso na frente dos dois filhos – uma menina de 7 e um menino de 4 anos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e, depois, transferida para um hospital no Rio, onde segue internada em estado grave.