Barra Mansa entrega 680 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida 

Sorteio eletrônico aconteceu no Parque de Saudade nesta sexta-feira, 21, e contemplou beneficiários do Cadastro Único

Nesta sexta-feira (21), as 680 famílias de Barra Mansa contempladas pelo programa do governo federal “Minha Casa, Minha Vida” puderam conhecer o número do prédio e apartamento onde irão futuramente residir. Os locais foram determinados por sorteio eletrônico, feito por representantes do Conselho de Ação Social da Caixa Econômica Federal (CEF) e aconteceu no Parque Natural Municipal de Saudade.

As unidades habitacionais ficam nos bairros Paraíso e Santa Izabel. Foram contempladas famílias que se encontram cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único), que possuem baixa renda e que estão inseridas em programas de Assistência Social e redistribuição de renda. Por conta da pandemia, o evento aconteceu com um número reduzido de pessoas, entre elas, um representante de cada família.

A gerente da Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Cátia Batista, destacou a importância de conceder moradia a pessoas necessitadas. “A Secretaria de Assistência se mobilizou e fez uma força-tarefa para atualizar três mil cadastros e então foram selecionadas famílias de acordo com a inscrição no Cadastro Único. Importante promover essa ação social entre os munícipes”, ressaltou.

A contemplada Sônia Maria de Carvalho agradeceu o benefício. “Estou muito feliz e ansiosa para receber. É uma ação importante para Barra Mansa e seus moradores. Um grande passo para os que precisam”, frisou.

Após o sorteio, a Caixa Econômica Federal vai agendar uma vistoria com os contemplados nos imóveis. Havendo a aprovação, o contrato será assinado e o financiamento ficará 90% subsidiado pelo Ministério das Cidades e o restante pago pelo mutuário. Em um segundo momento, acontece o agendamento para a entrega das chaves, processo que pode levar até 90 dias.

A relação completa com os nomes dos contemplados e onde eles foram agraciados está no