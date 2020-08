Um homem assaltou neste sábado um salão de beleza localizado no segundo andar de um imóvel na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. O assaltante chegou e rendeu uma mulher, de 28 anos, que ficou trancada no estabelecimento.

O marginal levou R$ 1.350, em dinheiro e um IPhone. Acionada, a Polícia Militar fez buscas no Centro, mas não conseguiu encontrar o bandido. (Foto: Polícia Militar)