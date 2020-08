Paulinho do Raio X: Da denúncia à cassação

O vereador Paulo Cesar de Oliveira, o Paulinho do Raio X, foi cassado na sessão realizada na sexta-feira, na Câmara de Vereadores, por 19 votos a 0, por falta de decoro parlamentar e improbidade administrativa. A votação foi nominal e todos os presentes votaram a favor da cassação. 19 x 0

Histórico dos fatos:

07/03/2020 – O vereador Paulinho do Raio X é preso em uma sala de shopping na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, suspeito de cobrar propina para evitar o impeachment do prefeito da cidade, Samuca Silva. Segundo o MPRJ, o vereador foi preso quando supostamente receberia R$325 mil. Segundo foi apurado, Paulinho estava em um carro alugado com a placa adulterada. A denúncia foi feita pelo prefeito que informou ao Ministério que havia gravado o pedido de propina.

09/03/2020 – O parlamentar foi liberado para responder o processo em liberdade. Porém a justiça determinou a suspensão do exercício da função pública, sem prejuízo de seus direitos e vantagens.

12/03/2020 – A Câmara Municipal de Volta Redonda formaliza a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para verificar se houve quebra de decoro no caso do vereador. O presidente da Comissão é o vereador Rodrigo Furtado, o autor do requerimento.

16/04/2020 – O vereador Paulinho do Raio-X é convocado para prestar esclarecimentos aos questionamentos da CPI, porém não compareceu devido a quadro de saúde, apresentando atestado médico.

22/04/2020 – O vereador encaminha carta aberta à Câmara comunicando não ter envolvido os nomes dos parlamentares Nilton Alves de Faria (Neném) e Carlinhos Santana, que foram citados pelo prefeito Samuca Silva. A carta foi lida na sessão do dia 22/04. O vereador Rodrigo Furtado protocola pedido de cassação de Paulinho, junto à Secretaria da Câmara da cidade.

11/05/2020 – Paulinho do Raio X presta depoimento à CPI. Segundo informaram os integrantes da CPI, Rodrigo Furtado, o presidente, Sidney Dinho, relator e Fernando Martins, membro, Paulinho teria lido um relatório sobre o que fez durante seu mandato e das acusações de quebra de decoro, mas quando foi questionado sobre os vídeos que existem contra ele, solicitou o encerramento de sua participação, por estar se sentindo mal. Os integrantes da CPI não ficaram satisfeitos com o depoimento e pediram a prorrogação da CPI por mais 20 dias.

19/05/2020 – Criação de Comissão Processante, após aprovação por unanimidade (com a votação dos 19 vereadores presentes) de abertura de processo de cassação do vereador Paulinho do Raio X, que foi indiciado por corrupção passiva e outros crimes. A comissão é formada pelos vereadores Sidney Dinho (Presidente), pastor Washington (relator) e Rosana Bergone (membro).

14/06/2020 – Comissão Processante aprova o prosseguimento de investigação de Paulinho do Raio X e convoca envolvidos para audiência.

18/06/2020 – O presidente da Comissão processante, Sidney Dinho, informa que as audiências previstas para o dia 17/06, não aconteceram devido as ausências de Paulinho do Raio X, seus advogados e do Prefeito Samuca Silva, que enviou advogado no horário previsto. Segundo Dinho, a defesa de Paulinho informou através de petição no processo, que em razão da pandemia, eles não irão comparecer a qualquer ato presencial praticado pela comissão. Já o prefeito, através de seu advogado, solicitou a remarcação da audiência e esclarecimento sobre qual sua condição no processo.

30/06/2020 – O prefeito Samuca Silva e o vereador Rodrigo Furtado são ouvidos em audiências. O vereador afastado Paulinho do Raio X e sua defesa, apesar de intimados, não compareceram e também não fizeram uso da possibilidade de participação virtual. De acordo com o vereador Dinho, presidente da Comissão Processante, se a parte estiver devidamente intimada, os atos podem ocorrer.

07/07/2020 – Quatro testemunhas de defesa de Paulinho do Raio X são ouvidas. Nos dias 09 e 14/07, haverá oitivas para demais testemunhas.

29/07/2020 – Audiências com testemunhas de defesa são encerradas.

10/08/2020 – Paulinho do Raio X depõe à Comissão Processante e permanece calado.

18/08/2020 – Comissão Processante entrega relatório final dos trabalhos. Conclusão é que Paulinho do Raio X cometeu improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar.

19/08/2020 – Justiça determina suspensão da sessão da Câmara de Volta Redonda, marcada para o dia 20/08, que votaria o pedido de cassação do Paulinho do Raio X, em razão do direito à ampla defesa.

20/08/2020 – Presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, o Neném, adia sessão que votaria a cassação, para o dia 21/08, devido à ausência de Paulinho. A sugestão do adiamento foi feita pelo vereador Sidney Dinho, presidente da Comissão Processante. Depois que a liminar que suspendia a sessão foi anulada pelo mesmo magistrado que a deferiu, ainda na tarde de quarta-feira(19), a autorização para que Paulinho do Raio X participasse da sessão só chegou na quinta-feira(20).

21/08/2020 – Por 19 votos e uma ausência, Câmara de Volta Redonda cassa o mandato do vereador Paulinho do Raio X por quebra de decoro parlamentar.