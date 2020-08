PRF flagra veículo adulterado na Lúcio Meira, em BP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na noite de sexta-feira, por volta das 19h40min, um GM Meriva (preto), com placa de Miguel Pereira (RJ), no km 275, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

O veículo estava sendo conduzido por um homem, de 47 anos, que informou que não tinha o documento (CRVL) do veículo. O motorista não prestou informações sobre a origem do veículo e preferiu ficar em silêncio, levantando suspeita dos policiais rodoviários federais.

Foi verificado também que o veículo o último licenciamento foi feito em 2015. Havia também um registro de evasão de local de acidente no ano passado. Outra irregularidade também é que o carro estava na condição de “baixado” nos sistemas, portanto já não poderia estar circulando legalmente.

A principio, será enquadrado no artigo 311 Código Penal “Adulteração de sinal identificador de veículo automotor”.

O veículo pode ser produto de “furto ou roubo”, o que só poderá ser confirmado após término da perícia técnica na Polícia Civil e investigação de sua procedência para outros possíveis enquadramentos criminais.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados para 88ª Delegacia de Barra do Piraí, para os procedimentos legais.