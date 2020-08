Volta Redonda assume a liderança da Serie B ao vencer o Tombense

O Volta Redonda assumiu a ponta do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, ao vencer o Tombense (MG) por 2 x 0, pela terceira rodada da competição neste sábado, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O Tombense está na sétima posição. No primeiro lance relevante da partida os donos da casa abriram o placar. Aos 22 minutos o atacante João Carlos aproveitou a rebatida do goleiro Felipe e marcou o primeiro.

O Tombense tentou reagir, obteve domínio de bola, mas a situação ficou complicada após a expulsão do zagueiro Matheus, aos 36. Na segunda etapa os mineiros buscaram o empate com um jogador a menos, mas, de pênalti, João Carlos ampliou aos 21 minutos e fechou o placar para o Vota Redonda. Resultado final, Voltaço 2, Tombense 0.