A Polícia Militar realizou neste final de semana uma “Força Tarefa”, contando com a participação da Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas da prefeitura de Resende, para coibir as aglomerações, falta do uso de máscaras em decorrência da pandemia.

A “Força Tarefa” também autuou carros com som alto nas ruas. Neste final de semana o foco foi o distrito de Engenheiro Passos, distrito de Resende.