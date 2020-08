Casal é preso com drogas, arma e munições em Pinheiral

Um homem e uma mulher foram presos no sábado com droga, arma e munições na Rua Sebastião Rodrigues, no bairro Palmeiras, em Pinheiral. Os agentes estavam em patrulhamento quando perceberam um homem suspeito. Durante abordagem os agentes encontraram dois pinos de cocaína dentro de sua carteira. Na residência do suspeito, embaixo de um colchão, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com seis munições.

A arma seria de uma mulher, que estava na casa, que também foi presa. Ele vai responder por uso e consumo de drogas, enquanto ela irá responder por posse ilegal de arma de fogo. Foto: PM/Divulgação