Criança é homenageada no dia do aniversário pela Polícia Militar

Hislander, de apenas 11 anos, foi homenageado no dia do seu aniversário pela Polícia Militar, em Resende. O menino escolheu como tema da festa de seu aniversário homenagear a corporação. Os sargentos Soly, Ferreira e Oliveira do 37º Batalhão da Polícia Militar decidiram fazer uma homenagem ao pequeno garoto comparecendo à festa levando lembranças (farda) ao garoto.

– Ficamos muito honrados e felizes pelo carinho que o Hislander tem por nós, seus heróis de farda, e desejamos que ele seja muito feliz. Parabéns, Hislander! – disse um dos policiais.

Muitos comentários foram postados nas redes sociais

d.nicolau: Esse e um dos gestos mais lindo que esse heróis fazem, vai muito além da farda na nobre missão de defender nós os cidadão de bem, a nossa alegria em prestigiar esse guerreiros na sua árdua missão!!! Força e honra..👏👏❤️

rosianeluizg6

Felicidades! Hislander que papai do céu continue te abençoando. E parabéns aos guerreiros com sua sensibilidade em atender essa ocorrência de amor. 🤩

marcelafonsecameyer

Parabéns! A admiração dessa criança por vocês é linda! Parabéns pelo carinho e atenção que vocês sempre dão a ele!