Defesa Civil interdita imóveis em área de risco em Volta Redonda

Ação foi realizada em cumprimento a uma ordem judicial por conta do risco iminente de deslizamento de terra no local

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Volta Redonda (COMPDEC) interditou neste sábado, dia 22, as residências que se encontram em situação de risco iminente, nas Rua 28 de Maio e Rua da Conquista, no bairro São Sebastião. A localidade já vinha sendo acompanhada por equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), que estavam fazendo um trabalho de conscientização com os moradores, que estavam se recusando a deixar os imóveis. Por conta disso, uma ordem judicial foi expedida neste domingo, dia 23, para que as residências sejam desocupadas.

A equipe da Defesa Civil identificou risco de deslizamento de terra, que pode afetar cerca de 20 imóveis. De acordo com a avaliação feita pelos técnicos, o talude de aproximadamente 70 metros de altura, apresenta erosão, solo desagregado, degrau de abatimento, trincas e rachaduras no solo, que não tem cobertura vegetal, além de parte de uma canaleta de escoamento de águas pluviais danificada.

O coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, explicou que os moradores se recusaram a deixar as residências. Como o cenário é de alto risco, com a possibilidade real de um desmoronamento, a justiça interveio e determinou que a interdição fosse cumprida. “Nós fomos até o local no sábado para fazer a interdição, mas houve uma recusa da parte dos moradores em acatar a decisão e a assistência da SMAC. Nós tivemos que informar a justiça porque a situação no local é muito séria”, explicou

De acordo com o relatório enviado pela equipe, a justiça determinou que os moradores desocupem os imóveis até que a área seja declarada segura pela Defesa Civil do Município, sob pena de multa de R$ 10 mil para cada morador que descumprir a decisão.

A SMAC está fazendo o acompanhamento das famílias e prestará todo o auxilio necessário.