Polícia Militar apreende adolescente com drogas em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento por volta de 17h40min, de sábado quando perceberam um adolescente, de 17 anos, saindo com um veículo (bicicleta) de um terreno baldio, na Rua Pernambuco s/nº (terreno baldio) bairro Morada do Contorno, em Resende.

O adolescente estava em atitude suspeita e no momento da abordagem jogou algo no chão. Os policiais verificaram que se tratava de dois pinos de cocaína. Durante buscas no terreno foram encontrados 48 pinos de cocaína (R$ 10), duas trouxinhas de maconha, 23 pedras de crack e R$ 85, em dinheiro.