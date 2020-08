PRF flagra motorista com CNH falsa em Paraíba do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na tarde deste domingo, por volta das 16h25min, o condutor de um veículo VW Gol (azul) de Paraíba do Sul, sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no km 178, da Rodovia BR-393, no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul. Após a apresentar os documentos, a equipe percebeu informações inconsistentes na CNH do condutor, de 70 anos, o que levantou suspeita sobre a autenticidade do documento.

Ao consultar os sistemas policiais, foi constatado que o número do registro da CNH pertencia a outro condutor. As informações contidas na CNH estavam adulteradas, produto de uma montagem, confirmando ser um documento falsificado.

Ao ser questionado, o condutor declarou ter pago a um despachante no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, provavelmente por volta do ano de 2012, o valor aproximado de R$1.2 mil, para retirar a carteira de habilitação. Que não sabia que o documento era falso. Que todo o procedimento ficou por conta do referido despachante, cujo nome não sabe dizer.

Diante dos fatos, o condutor ileso foi encaminho à 107ª Delegacia de Polícia Civil, de Paraíba do Sul (RJ) para registro da ocorrência e demais procedimentos.