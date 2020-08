Rede pública de Barra Mansa segue estruturada para atender casos da Covid-19

Acordo com MP que permitiu a flexibilização das atividades comerciais estabelece como limite ocupação de 50% dos leitos de UTI e 60% dos leitos clínicos

A secretaria de Saúde de Barra Mansa segue o planejamento de combate ao novo coronavírus. A estrutura tem favorecido o controle da doença e viabilizado atendimento digno e de qualidade a quem precisa utilizar a estrutura pública.

Prova disso é que o quadro de ocupação de leitos no último sábado (22) se mantinha com os seguintes patamares:

LEITOS DE UTI:

Santa Casa – ofertados: 12, ocupados: 06 e disponíveis: 06

UPA Centro – ofertados: 04; ocupados 00; disponíveis :04

Centro de Triagem e Tratamento da Covid: ofertados: 04; ocupados 00; disponíveis: 04

Hospital da Mulher – ofertados: 01; ocupados 00; disponível: 01

LEITOS CLÍNICOS:

Santa Casa – ofertados: 44, ocupados: 16 e disponíveis: 26

UPA Centro – ofertados: 10; ocupados 03; disponíveis: 07

Centro de Triagem e Tratamento da Covid: ofertados: 14; ocupados 06; disponíveis: 08

Hospital da Mulher – ofertados: 01; ocupados 00; disponível: 01

RESPIRADORES

Santa Casa – ofertados: 22, ocupados: 02 e disponíveis: 20

UPA Centro – ofertados: 04; ocupados 00; disponíveis: 04

Centro de Triagem e Tratamento da Covid: ofertados: 04; ocupados 00; disponíveis: 04

Hospital da Mulher – ofertados: 01; ocupados 00; disponível: 01

No que se referem aos leitos de UTI, os números representam uma ocupação de 29% e disponibilidade de 71%. Com relação aos leitos clínicos a taxa de ocupação é de 36% e de disponibilidade de 64%. Já no que diz respeito ao quantitativo de respiradores a ocupação é de 6% e disponibilidade de 94%. Vale destacar que o acordo do município com o Ministério Público para manter a flexibilização das atividades comerciais estabelece 50% como limite para os leitos de UTI e 60% para leitos clínicos.