Policiais militares prenderam no final da noite de domingo, um homem com uma pistola calibre 9mm com numeração raspada e 10 munições, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu depois de uma troca de tiros com policiais militares.

Os agentes disseram que estavam em patrulhamento quando foram recebidos à tiros no Morro da Conquista. Polícia Militar