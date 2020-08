Um homem, de 32 anos, com mandado de prisão expedido pela Justiça, foi preso pela Polícia Militar no final da tarde de domingo, na Rua 19, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm e 25 sacolés de maconha. O homem ainda tentou fugir, mas foi contido pelos policiais militares.

Uma denúncia informando que dois homens estariam armados com a intenção de vingar a morte de um comparsa no dia anterior levou os agentes até o local.