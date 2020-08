Policiais militares apreendem drogas e kit Roni, no bairro Voldac

A Polícia Militar apreendeu, nesta segunda-feira, um Kit Roni (que aumenta o poder de fogo de pistolas), 138 pinos de cocaína, 36 trouxinhas de maconha, roupas para camuflagem e 17 camisas com a inscrição “Polícia Civil do Rio de Janeiro”, na Rua Dr. Arnaldo Barreira Cravo, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

Esses materiais pertenceriam a um suspeito de uma tentativa de homicídio praticada na semana passada no bairro Açude I, em Volta Redonda. Os suspeitos não foram encontrados, mas, segundo os agentes, a carteira de identidade de um deles também foi apreendida.

A entrada dos agentes no imóvel foi autorizada por um morador, mas, segundo a PM, ele não foi conduzido à delegacia, apenas o material apreendido. (Foto: Polícia Militar)